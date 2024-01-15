США та ЄС необхідно ухвалити стратегічні рішення. Данілов закликав Захід переозброюватися

Світ знову повертається до стану необхідності бути готовими до "гарячої" фази війни, а це вимагає сучасної армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО України Олексія Данілова .

"Європейський Союз, США та інші країни демократичного табору стоять перед необхідністю ухвалення важливих стратегічних рішень - безумовного і невідкладного повернення питання воєнної безпеки до пріоритетного порядку денного", - йдеться в заяві.

За словами Данілова, це важкий, але необхідний вибір між бажанням зберегти рівень комфорту і добробуту та необхідністю перерозподілу ресурсів для сфери безпеки і оборони.

Секретар РНБО зазначив, що ситуація з мільйонами снарядів для України - лакмусовий папірець готовності національних західних економік до військових викликів. А результати тесту максимально тривожні.

Заходу необхідно переозброюватися

Також Данілов пояснив, що час ілюзій "вічного миру" закінчився 24 лютого 2022 року, подальше перебування в стані самозаспокоєння - смертельно небезпечне.

"Знищивши фашистську тиранію, Захід зробив помилку, недобивши вчасно його хрещеного брата-близнюка, російську диктатуру. Подальші помилки дорого коштуватимуть усім. Світ знову повертається до стану необхідності бути готовими до "гарячої" фази війни, а це вимагає сучасної армії, новітнього озброєння та навчених солдатів", - написав секретар РНБО.

Він наголосив, що така перебудова буде зроблена вчасно й усвідомлено чи пізно і під примусом.

Можлива війна НАТО і Росії

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що якщо країни Заходу не допоможуть Україні перемогти, наступним об'єктом вторгнення може стати Північноатлантичний союз.

Також повідомлялось, що Литва до 2030 року має створити легку піхотну дивізію. Разом із двома іншими підрозділами НАТО вона буде потрібна на випадок війни.

Раніше генерал-лейтенант НАТО Юрген-Йоахім фон Сандрарт заявив, що Росія відновлює свій потенціал і готується до можливої конфронтації з Північноатлантичним альянсом.