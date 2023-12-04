РФ відновлює свій потенціал: генерал НАТО про ризики для Альянсу

Росія відновлює свій потенціал і готується до можливої конфронтації з Північноатлантичним альянсом.

Про це заявив генерал-лейтенант НАТО Юрген-Йоахім фон Сандрарт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT .

Сандрарт є командувачем багатонаціонального корпусу НАТО "Північний Схід" (Йдеться про країни Балтії) і вважає, що найімовірнішим противником для НАТО є Росія.

"НАТО діє як оборонний альянс і не становить загрози для Росії, але НАТО реагуватиме, якщо загроза з боку РФ призведе до наступальної операції, свого роду вторгнення або порушення нашої цілісності", - додав генерал.

На його думку, НАТО дуже добре розвинулася і досягла статусу комплексної колективної оборони. Самі приймаючі країни вкладають багато коштів у свою оборону, вони інтегрують свої плани внутрішньої оборони в плани оборони НАТО. Країни, що надають війська, такі як США, Канада, Німеччина, Британія та інші, також вклали значні кошти і взяли на себе зобов'язання.

Сувалкський коридор

Генерал НАТО називає Сувалкський коридор дещо перебільшеною термінологією, хоча це шлях до Центральної Європи. Тому він вважає, що це найбільш чутлива територія.

"Якщо дивитися з погляду Москви, то, звичайно, Сувалки є перешкодою на шляху з'єднання Калінінграда з материковою Росією. З цього я роблю висновок, що це ключовий регіон, і нам необхідно переконатися, що Сувалкський розрив завжди залишається відкритим і забезпечує свободу пересування і цілісність цього регіону", - сказав Юрген-Йоахім фон Сандрарт.

РФ створює підвищену загрозу для регіону Балтійського моря

Генерал заявив, що наразі Росія значною мірою прихильна до своєї війни проти України, але вона вже почала і продовжуватиме відновлювати свої можливості окремо від війни в Україні.

Він вважає, що це створює підвищену загрозу для регіону Балтійського моря.

"Вважати, що ми можемо захиститися від Росії тільки за рахунок закупівель дронів і ППО, помилково. Поле бою, як і раніше, визначатиметься об'єднанням сухопутних, морських, повітряних, кіберсил", - сказав військовий.

Як поліпшити ситуацію з безпекою

Юрген-Йоахім фон Сандрарт упевнений, що час має вирішальне значення, тому їхня підготовка до оборони, їхня готовність мають бути швидшими, ніж відновлення Росії.

"Тільки якщо РФ вважатиме нашу готовність достатньою, ми не дозволимо Росії скористатися цією можливістю, створивши ефективний стримувальний фактор. І тільки надійний стримувальний фактор убереже нас від необхідності почати війну", - додав він.

Загроза для НАТО

Нещодавно аналітики Німецького товариства зовнішньої політики заявили, що російському диктатору Володимиру Путіну може вистачити до шести років, щоб відновити армію і напасти на НАТО.

Також президент Чехії Петр Павел вважає, що Росія може повністю відновити свою боєздатність протягом шести років.