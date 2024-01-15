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Прем'єрка Естонії назвала умову, за якої Росія може напасти на НАТО

Естонія, Понеділок 15 січня 2024 06:29
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Прем'єрка Естонії назвала умову, за якої Росія може напасти на НАТО Фото: якщо Росію не покарають за вторгнення в Україну, наступною жертвою агресії стане НАТО (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Якщо країни Заходу не допоможуть Україні перемогти, наступним об'єктом вторгнення може стати Північноатлантичний союз (НАТО).

Про це заявила прем'єрміністерка Естонії Кая Каллас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю чиновниці виданню The Kyiv Independent.

За її словами, іноді Захід купується на наративи Росії. Один із них полягає в тому, що Захід і НАТО слабкі.

"Ми не повинні недооцінювати нашу власну силу. Росія, безумовно, боїться конфлікту з НАТО. А оскільки ми в Альянсі, у нас немає війни. Тому я не думаю, що це реальна загроза. Водночас європейські країни повинні збільшити власні витрати на оборону. У Статуті НАТО є стаття 5, яку ми всі знаємо, але є також стаття 3, яка означає, що кожна країна повинна робити все можливе, щоб посилити власну і колективну оборону", - сказала Каллас.

Очільниця естонського уряду також переконана, що якщо Росія уникне відповідальності за війну проти України, то НАТО може стати наступним об'єктом вторгнення.

"Ось чому дуже важливо, щоб ми залишалися єдиними в підтримці України, щоб ми допомагали країні у військовому плані, щоб вона змогла виграти цю війну та відкинути Росію назад до її кордонів", - сказала прем'єрка Естонії.

Російська загроза для Європи

Останніми тижнями дедалі більше європейських лідерів заявляють про зростання загрози нападу Росії на країни НАТО.

Так, Німеччина вже готується до ймовірної війни з Росією.

Заступник генсека НАТО Мірча Джоане не виключив, що війна РФ проти України триватиме ще довго і, можливо, не закінчиться навіть у 2025 році.

Тим часом Швеція відправить у Балтійське море два нові підводні човни для протистояння Росії.

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