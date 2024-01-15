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США и ЕС необходимо принять стратегические решения. Данилов призвал Запад перевооружаться

Понедельник 15 января 2024 16:21
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США и ЕС необходимо принять стратегические решения. Данилов призвал Запад перевооружаться Архивное фото: секретарь СНБО Украины Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Мир снова возвращается к состоянию необходимости быть готовыми к "горячей" фазе войны, а это требует современной армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Украины Алексея Данилова.

"Европейский Союз, США и другие страны демократического лагеря стоят перед необходимостью принятия важных стратегических решений - безусловного и безотлагательного возвращения вопроса военной безопасности в приоритетную повестку дня", - говорится в заявлении.

По словам Данилова, это тяжелый, но необходимый выбор между желанием сохранить уровень комфорта и благосостояния и необходимостью перераспределения ресурсов для сферы безопасности и обороны.

Секретарь СНБО отметил, что ситуация с миллионами снарядов для Украины - лакмусовая бумажка готовности национальных западных экономик к военным вызовам. А результаты теста максимально тревожные.

Западу необходимо перевооружаться

Также Данилов пояснил, что время иллюзий "вечного мира" закончилось 24 февраля 2022 года, дальнейшее пребывание в состоянии самоуспокоения - смертельно опасно.

"Уничтожив фашистскую тиранию, Запад совершил ошибку, недобив вовремя его крестного брата-близнеца, российскую диктатуру. Дальнейшие ошибки дорого будут стоить всем. Мир снова возвращается к состоянию необходимости быть готовыми к "горячей" фазе войны, а это требует современной армии, новейшего вооружения и обученных солдат", - написал секретарь СНБО.

Он подчеркнул, что такая перестройка будет сделана вовремя и осознанно или поздно и под принуждением.

Возможна война НАТО и России

Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас заявила, что если страны Запада не помогут Украине победить, следующим объектом вторжения может стать Североатлантический союз.

Также сообщалось, что Литва к 2030 году должна создать легкую пехотную дивизию. Вместе с двумя другими подразделениями НАТО она потребуется на случай войны.

Ранее генерал-лейтенант НАТО Юрген-Йоахим фон Сандрарт заявил, что Россия восстанавливает свой потенциал и готовится к возможной конфронтации с Североатлантическим альянсом.

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