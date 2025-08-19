США та ЄС готують гарантії безпеки для України перед зустріччю Зеленського з Путіним, - ЗМІ

За словами людей Bloomberg, знайомих із цим питанням, офіційні особи США та Європи "негайно працюватимуть" над наданням Україні надійних гарантій безпеки, щоб відкрити шлях для можливої знакової зустрічі президента Зеленського та Путіна.

За словами джерел видання, гарантії передбачатимуть зміцнення збройних сил України без обмежень чисельності або інших обмежень, які могла б вимагати Росія у рамках мирної угоди.

На саміті у Білому домі президент США Дональд Трамп, Зеленський та європейські лідери підтвердили готовність США підтримувати безпеку Києва, що розвіяло частину побоювань української та європейської сторін щодо позиції Вашингтона після переговорів з Путіним на Алясці.