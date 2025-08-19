RU

Зеленский в США Мирные переговоры Война в Украине

США и ЕС готовят гарантии безопасности для Украины перед встречей Зеленского с Путиным, - СМИ

Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Владислава Ткаченко

США и ЕС готовят гарантии безопасности для Украины перед возможным саммитом президента Владимира Зеленского и диктатора РФ Владимира Путина. Администрации работают над укреплением оборонных возможностей Киева без ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам людей Bloomberg, знакомых с этим вопросом, официальные лица США и Европы "немедленно будут работать" над предоставлением Украине надежных гарантий безопасности, чтобы открыть путь для возможной знаковой встречи президента Зеленского и Путина.

По словам источников издания, гарантии будут предусматривать укрепление вооруженных сил Украины без ограничений численности или других ограничений, которые могла бы требовать Россия в рамках мирного соглашения.

На саммите в Белом доме президент США Дональд Трамп, Зеленский и европейские лидеры подтвердили готовность США поддерживать безопасность Киева, что развеяло часть опасений украинской и европейской сторон относительно позиции Вашингтона после переговоров с Путиным на Аляске.

Зеленский 18 августа прибыл в Вашингтон для переговоров с президентом США Дональдом Трампом, после чего к обсуждению присоединились европейские лидеры.

По данным администрации Белого дома, Трамп по телефону обсудил с Путиным организацию встречи между украинским и российским президентами, после чего планируется трехсторонний саммит с участием США.

Россия подтвердила готовность сначала провести двустороннюю встречу, а затем - переговоры с участием Трампа.

По информации американских источников, встреча Зеленского и Путина может состояться в Венгрии, хотя Кремль публично договоренности пока не подтвердил.

Владимир ЗеленскийЕвросоюзРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиУкраина