США та Данія можуть переглянути угоду про захист Гренландії, - CNN

Сполучені Штати та Данія вже найближчим часом можуть переглянути двосторонню угоду про захист Гренландії від 1951 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СNN.
Європейський чиновник заявив, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте переконаний у можливості укладення оновленої угоди.
Також американські чиновники приватно підіймають питання про можливість перегляду угоди 1951 року між США, Данією та Гренландією, можливо, з деякими вагомими гарантіями заборони китайських інвестицій у Гренландію.
Чиновники кажуть, що проведення успішної військової місії США у Венесуелі закріпило в свідомості президента США Дональда Трампа бачення американської гегемонії над усією Західною півкулею.
Деякі європейські чиновники також заявили, що бояться, що їхнє рішення відправити війська з Данії та інших країн НАТО для спільних військових навчань на вихідних могло мати зворотний ефект, роздратувати Трампа та переконати його діяти швидше, ніж він би зробив інакше.
На початку 2026 року Дональд Трамп заявив, що острів нібито "оточений" флотами Росії та Китаю, а Данія, за його словами, не здатна забезпечити належний захист.
Згодом Трамп прокоментував оборону острова, заявивши, що вона обмежується "двома собачими упряжками", які намагаються протистояти російським і китайським есмінцям та підводним човнам.
Вже 7 січня 2026 року він не виключив застосування військового або економічного тиску для встановлення контролю над Гренландією та Панамським каналом і публічно закликав до "приєднання" острова до США, назвавши це неминучим.
Також 17 січня Трамп заявив, що з 1 лютого Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди та Фінляндія платитимуть 10% мита на всі товари, що постачаються до США, а з 1 червня ставка зросте до 25%.