США и Дания могут пересмотреть соглашение о защите Гренландии, - CNN

Соединенные Штаты и Дания уже в ближайшее время могут пересмотреть двустороннее соглашение о защите Гренландии от 1951 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СNN.
Европейский чиновник заявил, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте убеждён в возможности заключения обновлённого соглашения.
Также американские чиновники частным образом поднимают вопрос о возможности пересмотра соглашения 1951 года между США, Данией и Гренландией, возможно, с некоторыми весомыми гарантиями запрета китайских инвестиций в Гренландию.
Чиновники говорят, что проведение успешной военной миссии США в Венесуэле закрепило в сознании президента США Дональда Трампа видение американской гегемонии над всем Западным полушарием.
Некоторые европейские чиновники также заявили, что боятся, что их решение отправить войска из Дании и других стран НАТО для совместных военных учений на выходных могло иметь обратный эффект, разозлить Трампа и убедить его действовать быстрее, чем он бы сделал иначе.
В начале 2026 года Дональд Трамп заявил, что остров якобы "окружен" флотами России и Китая, а Дания, по его словам, не способна обеспечить надлежащую защиту.
Впоследствии Трамп прокомментировал оборону острова, заявив, что она ограничивается "двумя собачьими упряжками", которые пытаются противостоять российским и китайским эсминцам и подводным лодкам.
Уже 7 января 2026 года он не исключил применения военного или экономического давления для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом и публично призвал к "присоединению" острова к США, назвав это неизбежным.
Также 17 января Трамп заявил, что с 1 февраля Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия будут платить 10% пошлины на все товары, поставляемые в США, а с 1 июня ставка вырастет до 25%.