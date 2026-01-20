США та Данія можуть переглянути угоду про захист Гренландії, - CNN

Сполучені Штати та Данія вже найближчим часом можуть переглянути двосторонню угоду про захист Гренландії від 1951 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СNN .

Європейський чиновник заявив, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте переконаний у можливості укладення оновленої угоди.

Також американські чиновники приватно підіймають питання про можливість перегляду угоди 1951 року між США, Данією та Гренландією, можливо, з деякими вагомими гарантіями заборони китайських інвестицій у Гренландію.

Чиновники кажуть, що проведення успішної військової місії США у Венесуелі закріпило в свідомості президента США Дональда Трампа бачення американської гегемонії над усією Західною півкулею.

Деякі європейські чиновники також заявили, що бояться, що їхнє рішення відправити війська з Данії та інших країн НАТО для спільних військових навчань на вихідних могло мати зворотний ефект, роздратувати Трампа та переконати його діяти швидше, ніж він би зробив інакше.