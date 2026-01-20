США и Дания могут пересмотреть соглашение о защите Гренландии, - CNN

Соединенные Штаты и Дания уже в ближайшее время могут пересмотреть двустороннее соглашение о защите Гренландии от 1951 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СNN .

Европейский чиновник заявил, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте убеждён в возможности заключения обновлённого соглашения.

Также американские чиновники частным образом поднимают вопрос о возможности пересмотра соглашения 1951 года между США, Данией и Гренландией, возможно, с некоторыми весомыми гарантиями запрета китайских инвестиций в Гренландию.

Чиновники говорят, что проведение успешной военной миссии США в Венесуэле закрепило в сознании президента США Дональда Трампа видение американской гегемонии над всем Западным полушарием.

Некоторые европейские чиновники также заявили, что боятся, что их решение отправить войска из Дании и других стран НАТО для совместных военных учений на выходных могло иметь обратный эффект, разозлить Трампа и убедить его действовать быстрее, чем он бы сделал иначе.