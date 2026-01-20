ua en ru
Вт, 20 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

США и Дания могут пересмотреть соглашение о защите Гренландии, - CNN

Вторник 20 января 2026 10:00
UA EN RU
США и Дания могут пересмотреть соглашение о защите Гренландии, - CNN Фото: США и Дания могут пересмотреть соглашение о защите Гренландии (flickr.com)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты и Дания уже в ближайшее время могут пересмотреть двустороннее соглашение о защите Гренландии от 1951 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СNN.

Европейский чиновник заявил, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте убеждён в возможности заключения обновлённого соглашения.

Также американские чиновники частным образом поднимают вопрос о возможности пересмотра соглашения 1951 года между США, Данией и Гренландией, возможно, с некоторыми весомыми гарантиями запрета китайских инвестиций в Гренландию.

Чиновники говорят, что проведение успешной военной миссии США в Венесуэле закрепило в сознании президента США Дональда Трампа видение американской гегемонии над всем Западным полушарием.

Некоторые европейские чиновники также заявили, что боятся, что их решение отправить войска из Дании и других стран НАТО для совместных военных учений на выходных могло иметь обратный эффект, разозлить Трампа и убедить его действовать быстрее, чем он бы сделал иначе.

Что предшествовало

В начале 2026 года Дональд Трамп заявил, что остров якобы "окружен" флотами России и Китая, а Дания, по его словам, не способна обеспечить надлежащую защиту.

Впоследствии Трамп прокомментировал оборону острова, заявив, что она ограничивается "двумя собачьими упряжками", которые пытаются противостоять российским и китайским эсминцам и подводным лодкам.

Уже 7 января 2026 года он не исключил применения военного или экономического давления для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом и публично призвал к "присоединению" острова к США, назвав это неизбежным.

Также 17 января Трамп заявил, что с 1 февраля Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия будут платить 10% пошлины на все товары, поставляемые в США, а с 1 июня ставка вырастет до 25%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дания Гренландия Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
Новости
Киев снова под ударом, есть перебои со светом и водой: все о последствиях ночной атаки
Киев снова под ударом, есть перебои со светом и водой: все о последствиях ночной атаки
Аналитика
Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа