ua ru
Пт, 10 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

США та Британія ввели санкції проти проросійських чиновників Болгарії

Новость на русском →
П'ятниця 10 лютого 2023 20:53
США та Британія ввели санкції проти проросійських чиновників Болгарії Фото: США та Британія ввели санкції проти проросійських чиновників Болгарії (pixabay.co)
Автор: Тетяна Степанова

Сполучені Штати та Британія ввели санкції проти держслужбовців та політиків Болгарії, а також пов'язаних з ними організації, які посилили залежність країни від російських енергоносіїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Держдепартаменту США.

"США у координації з Великою Британією запровадили санкції щодо п'ятьох колишніх болгарських чиновників, а також пов'язаних з ними організацій "за корупційні дії з метою отримання незаконної особистої вигоди, підриву демократичних інститутів країни та посилення руйнівної залежності від російських джерел енергії", - йдеться у заяві.

Під санкції США потрапили:

  • колишній парламентарій та міністр енергетики Румен Овчаров;
  • колишній генеральний директор та заступник директора Козлодуйської атомної електростанції (КАЕС) Олександр Христов Ніколов;
  • колишній генеральний директор КАЕС та колишній депутат Іван Генов;
  • колишній парламентарій, лідер Національного руху русофілів та голова політичної партії "Русофіли за відродження Вітчизни" Микола Малинов;
  • колишній парламентарій та колишній міністр фінансів Владислав Горанов.

Також санкції запроваджено щодо організацій та компаній, які контролюються Малиновим та Горановим.

Санкції Великобританії "за серйозну корупцію та зловживання коштами державних установ" запроваджені щодо:

  • бізнесмена та олігарха Василя Крумова Божкова;
  • олігарха та колишнього парламентарія Деляна Славчева Пєєвського;
  • колишнього заступника голови Болгарського державного агентства з технічних операцій Ілька Димитрова Желязкова.

Як повідомляється, санкції щодо цих трьох осіб раніше також були запроваджені США.

У заяві зазначено, що корупційні дії цих осіб "відбивають системну модель особистого збагачення за кошти болгарського народу, уряду та демократичних інститутів".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що США ввели санкції проти російських олігархів.

Також раніше ми писали, що Британія розширили санкції проти РФ та Ірану. До санкційного списку внесли російських силовиків та іранських чиновників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Великобританія Болгария
NEWS
Відкинувши історичні розбіжності. Як Польща стала опорою України у війні з РФ
Відкинувши історичні розбіжності. Як Польща стала опорою України у війні з РФ
DAILY
Федір Веніславський: Ймовірність того, що закінчимо війну до літа – це надмірний оптимізм
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Федір Веніславський: Ймовірність того, що закінчимо війну до літа – це надмірний оптимізм