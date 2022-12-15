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США ввели санкції проти російського олігарха Потаніна і не тільки: список

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США, Четвер 15 грудня 2022 18:29
США ввели санкції проти російського олігарха Потаніна і не тільки: список Фото: США наклали нові санкції на російських багатіїв та фінансові компанії (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Міністерство фінансів США та Державний департамент сьогодні оголосили про введення санкцій проти фінансових компаній, пов'язаних з Росією, олігарха Володимира Потаніна та членів його родини, мережі його підприємств та установ, а також інших осіб, пов’язаних з урядом РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів США.

Як зазначає Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США, ці дії є частиною зусиль уряду США стосовно ще більшого обмеження спроможності Російської Федерації фінансувати "свою безсовісну війну проти України". При цьому у заяві Мінфіну підкреслюється, що загалом ці санкції доповнюють дії міжнародних партнерів США.

"Сьогодні OFAC додає 18 організацій, пов’язаних із сектором фінансових послуг РФ до списку санкцій SDN", - зазначається в документі.

Серед фінансових компаній, що потрапили до санкційного списку, - "Росбанк", "ВТБ-Лізинг", "ВТБ-Нерухомість", "Мегаком", SG-Development, "Долговой центр" та ін.

Крім того, Державний департамент США одночасно вніс до списку санкційних обмежень відомого російського олігарха Володимира Потаніна та всіх членів його родини, а також понад 40 інших осіб, пов’язаних з урядом Російської Федерації, у тому числі тих, хто працює на РФ на тимчасово окупованих територіях України. Обмеження Держдепартаменту США, зокрема, впроваджені проти першого віцепрем’єра РФ Андрія Белоусова, віцепрем’єрів Дмитра Чернишенка, Сергія Франка, Олега Белозьорова, Олексія Сазанова, десятків губернаторів та урядовців місцевого рівня та деяких членів їхніх сімей.

Санкційний список Мінфіну США і Держдепу, оприлюднений 15 грудня:

Нещодавно РБК-України повідомляло, що США збираються накласти персональні та фінансові санкції на одного з найбагатших людей Росії Володимира Потаніна та його родину.

Крім того, ми писали, що у Конгресі США розпочала роботу нова міжнародна європейсько-американська коаліція, яка опікуватиметься посиленням санкцій проти найближчого оточення Володимира Путіна.

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