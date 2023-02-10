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США и Великобритания ввели санкции против пророссийских чиновников Болгарии

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Пятница 10 февраля 2023 20:53
США и Великобритания ввели санкции против пророссийских чиновников Болгарии Фото: США и Великобритания ввели санкции против пророссийских чиновников Болгарии (pixabay.co)
Автор: Татьяна Степанова

Соединенные Штаты и Великобритания ввели санкции против госслужащих и политиков Болгарии, а также связанных с ними организаций, которые усилили зависимость страны от российских энергоносителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Госдепартамента США.

"США в координации с Великобританией ввели санкции в отношении пяти бывших болгарских чиновников, а также связанных с ними организаций "за коррупционные действия с целью получения незаконной личной выгоды, подрыва демократических институтов страны и усиления разрушительной зависимости от российских источников энергии", - говорится в заявлении.

Под санкции США попали:

  • бывший парламентарий и министр энергетики Румен Овчаров;
  • бывший генеральный директор и заместитель директора Козлодуйской атомной электростанции (КАЭС) Александр Христов Николов;
  • бывший генеральный директор КАЭС и бывший депутат Иван Генов;
  • бывший парламентарий, лидер Национального движения русофилов и глава политической партии "Русофилы за возрождение Отчизны" Николай Малинов;
  • бывший парламентарий и министр финансов Владислав Горанов.

Также санкции введены в отношении организаций и компаний, контролируемых Малиновым и Горановым.

Санкции Великобритании "за серьезную коррупцию и злоупотребление средствами государственных учреждений" введены в отношении:

  • бизнесмена и олигарха Василия Крумова Божкова;
  • олигарха и бывшего парламентария Деляна Славчева Пеевского;
  • бывшего заместителя главы Болгарского государственного агентства по техническим операциям Илька Димитрова Желязкова.

Как сообщается, санкции в отношении этих трех человек ранее также были введены в США.

В заявлении отмечено, что коррупционные действия этих лиц "отражают системную модель личного обогащения на средства болгарского народа, правительства и демократических институтов".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что США ввели санкции против российских олигархов.

Также ранее мы писали, что Британия расширила санкции против РФ и Ирана. В санкционный список внесли российские силовики и иранские чиновники.

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