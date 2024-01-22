США та Британія ввели санкції проти ключових фігур фінансової мережі ХАМАС

Велика Британія і Сполучені Штати запровадили санкції проти ключових фігур у фінансових мережах ХАМАС і Палестинського ісламського джихаду.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу уряду Британії.

П'ять ключових фігур і організація, які беруть участь у керівництві та фінансових мережах ХАМАС і Палестинського ісламського джихаду, стали об'єктом нових санкцій Великої Британії, які допоможуть зупинити потік фінансування, що підтримує ці терористичні угруповання, зокрема з Ірану.

Серед цілей - один із ключових фінансистів ХАМАС, який використовував свій обмінний пункт і криптовалюти для переказу іранських коштів терористичним угрупованням.

Це вже третій раунд санкцій, запроваджених проти ХАМАСу і Палестинського ісламського джихаду після нападу на Ізраїль 7 жовтня, які доповнюють наявні санкції проти цих угруповань.

Війна Ізраїлю з палестинським угрупуванням ХАМАС

Під час нападу на Ізраїль 7 жовтня бойовики ХАМАСу вбили 1200 цивільних і солдатів і викрали близько 250 людей. Згодом через обмін заручниками терористи звільнили близько 120 заручників, а Ізраїль звільнив групу палестинських в'язнів.

Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяхуназвав три умови для закінчення війни проти палестинських бойовиків ХАМАС у Секторі Газа.

13 січня Тель-Авів повідомив Каїру, що планує розпочати військову операцію щодо встановлення контролю над кордоном між Сектором Газа та Єгиптом. Водночас Єгипет відхилив пропозицію Ізраїлю про спільне патрулювання ізраїльськими військами єгипетської сторони кордону.

Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Ізраїль припинити завдавати додаткової шкоди цивільному населенню у Секторі Газа.

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