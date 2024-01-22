США и Британия ввели санкции против ключевых фигур финансовой сети ХАМАС

Великобритания и Соедиенные Штаты ввели санкции против ключевых фигур в финансовых сетях ХАМАС и Палестинского исламского джихада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Британии.

Пять ключевых фигур и организация, участвующие в руководстве и финансовых сетях ХАМАС и Палестинского исламского джихада, стали объектом новых санкций Великобритании, которые помогут пресечь поток финансирования, поддерживающий эти террористические группировки, в том числе из Ирана.

Среди целей - один из ключевых финансистов ХАМАС, который использовал свой обменный пункт и криптовалюты для перевода иранских средств террористическим группировкам.

Это уже третий раунд санкций, введенных против ХАМАСа и Палестинского исламского джихада после нападения на Израиль 7 октября, которые дополняют существующие санкции против этих группировок.

Война Израиля с палестинской группировкой ХАМАС

Во время нападения на Израиль 7 октября, боевики ХАМАСа убили 1200 гражданских и солдат и похитили около 250 человек. Впоследствии через обмен заложниками, террористы освободили около 120 заложников, а Израиль освободил группу палестинских заключенных.

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху назвал три условия для окончания войны против палестинских боевиков ХАМАС в Секторе Газа.

13 января Тель-Авив сообщил Каиру, что планирует начать военную операцию по установлению контроля над границей между Сектором Газа и Египтом. В то же время Египет отклонил предложение Израиля о совместном патрулировании израильскими войсками египетской стороны границы.

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Израиль прекратить наносить дополнительный вред гражданскому населению в Секторе Газа.

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