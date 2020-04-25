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Коронавирус проник в Нью-Йорк из Европы, а не из Китая, - губернатор

Новости » Коронавирус     25.04.2020 - 08:48
Коронавирус проник в Нью-Йорк из Европы, а не из Китая, - губернатор
Иллюстративное фото (freepik)

Кроме того, он раскритиковал Трампа за слишком позднее введение карантинных ограничений

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо указал на исследование, показывающее, что штаммы COVID-19 проникли в Нью-Йорк из Европы, а не Китая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Также он раскритиковал президента США Дональда Трампа, заявив, что запреты на поездки были слишком поздно введены, чтобы остановить распространение коронавируса.

Куомо процитировал исследование Северо-Восточного университета, согласно которому более тысячи жителей Нью-Йорка могли заразиться этой болезнью к тому времени, когда 1 марта в штате был подтвержден первый случай заболевания. Он сказал, что, по его мнению, вероятным источником является Италия.

Губернатор отметил, что Трамп приказал запретить поездки из Китая 2 февраля, более чем через месяц после появления новостей о вспышке коронавируса в городе Ухань, и решил ограничить поездки из Европы в следующем месяце. По его словам, к тому времени вирус широко распространился в США

"Мы закрыли входную дверь запретив поездки в Китай, что было правильно. Но мы оставили заднюю дверь открытой, потому что вирус покинул Китай к тому времени, когда мы запретили поездки в Китай", - сказал Куомо на брифинге в пятницу.

Напомним, ранее сообщалось, что американские сенаторы просят ООН расследовать работу ВОЗ по коронавирусу.

Также РБК-Украина писало, что по данным на 24 апреля, в США зафиксировали более 50 тысяч летальных исходов в результате осложнений от коронавируса. Треть умерших в штатах составляют жители Нью-Йорка (16 388 человек).

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