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В Британии число жертв коронавируса превысило 20 тысяч

Новости » Коронавирус     25.04.2020 - 21:07
В Британии число жертв коронавируса превысило 20 тысяч
Иллюстративное фото (twitter.com/emmavolney)

Количество подтвержденных случаев заражения приближается к 150 тысячам

В Британии количество летальных случаев, связанных с заболеванием на коронавирус, превысило 20 тысяч. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства здравоохранения Британии в Twitter.

По данным британского министерства, по состоянию на утро 25 апреля в Соединенном Королевстве было зафиксировано 20 319 смертей, связанных с заражением коронавирусом. За минувшие сутки в стране было подтверждено 813 случаев заболевания.

Кроме того, на коронавирус уже было проверено 517 836 человек, в 148 377 - тест показал положительный результат. Всего в Британии было проведено 640 792 теста на коронавирус.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в Днепропетровской области было подтверждено более 50 случаев заражения коронавирусом. Сегодня в реабилитационных центрах Днепровского района обнаружили 45 больных COVID-19.

Кроме того, сегодня в Запорожье зафиксировали вспышку коронавируса в одном из общежитий. У 11 жильцов общежития в Александровском районе подтвердили инфицирование коронавирусом.

Кроме того, в Николаевской области сегодня зафиксировали второй летальный случай коронавируса. Жертвой заболевания стал 73-летний житель области.

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