Американці сумніваються в розумних рішеннях Трампа щодо війни в Україні, - Politico

Більшість американців сумніваються у здатності президента США Дональда Трампа ухвалювати розумні рішення щодо війни Росії проти України. Втрата довіри спостерігається навіть серед республіканців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Pew Research Center, які наводить Politico.
Майже 60% американців або "не надто впевнені", або "зовсім не впевнені", що Трамп здатний ухвалювати розумні рішення в питаннях війни Росії проти України.
Демократи значно менше довіряють президенту, ніж республіканці. Однак і серед республіканців довіра знижується: 73% заявили, що впевнені в Трампі, порівняно з 81% у липні 2024 року.
Американці порівну розділилися в думках про те, чи повинні США допомагати Україні у війні, при цьому демократи набагато частіше висловлюють підтримку такої допомоги.
Порівняно з березнем, зараз менше американців вважають, що Трамп занадто прихильний до Росії. Зміна пов'язана з тим, що останніми місяцями він став більш критично висловлюватися про дії РФ.
Білий дім намагався знизити очікування перед зустріччю в Алясці, називаючи її "вправою з вислуховування". Проте Трамп заявив, що розраховує на серйозне ставлення Путіна, погрожуючи "дуже серйозними наслідками", якщо Москва не зробить кроків для закінчення війни.
Зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним запланована сьогодні, 15 серпня. Вона відбуватиметься в Анкориджі - це найбільше місто Аляски.
Помічник Путіна Юрій Ушаков пізніше повідомив, що зустріч Путіна і Трампа на Алясці розпочнеться о 22:30 за Києвом (за даними Білого дому, старт намічений на 22:00). Вона відбуватиметься тет-а-тет у присутності перекладачів.
Президент США заявив, що ключова мета його переговорів із Путіним - досягнення припинення вогню в Україні. Він наголосив, що будь-які рішення, що стосуються українських територій, ухвалюватимуть тільки за участю Києва.