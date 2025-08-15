Американцы сомневаются в разумных решениях Трампа по войне в Украине, - Politico

Доверие американцев падает

Почти 60% американцев либо "не слишком уверены", либо "совсем не уверены", что Трамп способен принимать разумные решения в вопросах войны России против Украины.

Демократы значительно меньше доверяют президенту, чем республиканцы. Однако и среди республиканцев доверие снижается: 73% заявили, что уверены в Трампе, по сравнению с 81% в июле 2024 года.

Взгляд на Украину и помощь США

Американцы поровну разделились во мнениях о том, должны ли США помогать Украине в войне, при этом демократы гораздо чаще выражают поддержку такой помощи.

По сравнению с мартом, сейчас меньше американцев считают, что Трамп слишком благосклонен к России. Перемена связана с тем, что в последние месяцы он стал более критично высказываться о действиях РФ.

Саммит Трампа и Путина на Аляске

Белый дом пытался снизить ожидания перед встречей в Аляске, называя ее "упражнением по выслушиванию". Тем не менее Трамп заявил, что рассчитывает на серьезное отношение Путина, угрожая "очень серьезными последствиями", если Москва не предпримет шаги для окончания войны.