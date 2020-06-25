В США суд закрыл дело против экс-советника Трампа

Федеральный апелляционный суд большинством голосов вынес решение о прекращении судебного дела против экс-советника Трампа Майкла Флинна. Если это решение не будет обжаловано следующими апелляционными жалобами, Флинн будет свободен.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что суд положил конец длительному судебному противостоянию, которое приобрело еще большее значение в политических дебатах вокруг расследования вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году.

Суд приказал низшей инстанции удовлетворить ходатайство правительства в лице Министерства юстиции о прекращении дела против Флинна и отменил решение судьи федерального округа Колумбия Эммета Салливана, который планировал провести слушания с участием заинтересованных лиц по дальнейшему рассмотрению, пишет Reuters.

Судья Салливан 12 мая назначил дополнительные слушания о причинах свертывания дела и отзыве обвинений против экс-советника Трампа. Они должны были состояться 16 июля. Ответчиком было определено министерство юстиции.

Салливан также намеревался выяснить, есть ли основания привлекать Флинна к ответственности за ложь.

Если нынешнее решение не будет обжаловано следующими апелляционными жалобами, Флинн будет свободным.

Напомним, Минюст США заявил о прекращении уголовного дела против бывшего советника президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна.

Федеральная прокуратура США просила до шести месяцев лишения свободы для Флинна в деле о российском вмешательстве в американские выборы.

Ранее Трамп заявил, что готов вернуть Флинна в свою администрацию.

В 2017 году Флинн решил сотрудничать с ФБР в деле о контактах американского президента с правительством России. Ранее он официально признал свою вину в том, что он сообщил Федеральному бюро расследований (ФБР) ложные сведения о своих контактах с РФ.

В частности, экс-советник главы США Дональда Трампа по безопасности признал, что, не имея соответствующих полномочий, обсуждал по телефону с российским послом в США Сергеем Кисляком санкции Вашингтона против РФ, а впоследствии дал ложные показания о содержании этого разговора.