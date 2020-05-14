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Экс-советника Трампа могут обвинить в лжесвидетельстве

Новости » В мире     14.05.2020 - 06:25
Экс-советника Трампа могут обвинить в лжесвидетельстве
Фото: Майкл Флинн (defense.gov)

Имеется в виду то, что Флинн признал себя в суде виновным в даче ложных показаний ФБР, а затем отозвал признание вины

Федеральный судья округа Колумбия Эммет Салливан допустил возможность выдвижения обвинений в лжесвидетельстве в отношении экс-советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Politico.

Под лжесвидетельством имеется в виду то, что Флинн сначала признал себя в суде виновным в даче ложных показаний ФБР, а затем отозвал признание вины и отказался от сделки со следствием.

Судья распорядился назначить независимым консультантом по делу - так называемым другом суда (amicus curiae) - бывшего федерального судью Джона Глисона. В этой роли он должен будет предоставить аргументы против запроса стороны обвинения о закрытии дела.

"Amicus curiae должен будет рассмотреть вопрос о том, следует ли суду выпустить постановление с обоснованием того, почему Флинн не должен обвиняться в лжесвидетельстве под присягой", - подчеркивается в документе.

Напомним, Минюст США заявил о прекращении уголовного дела против бывшего советника президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна.

Федеральная прокуратура Соединенных Штатов Америки просит до шести месяцев лишения свободы для бывшего советника американского президента Майкла Флинна в деле о российском вмешательстве в выборы в США.

В 2017 году Флинн решил сотрудничать с ФБР в деле о контактах американского президента с правительством России. Ранее он официально признал свою вину в том, что он сообщил Федеральному бюро расследований (ФБР) ложные сведения о своих контактах с РФ.

В частности, экс-советник главы США Дональда Трампа по безопасности признал, что, не имея соответствующих полномочий, обсуждал по телефону с российским послом в США Сергеем Кисляком санкции Вашингтона против РФ, а впоследствии дал ложные показания о содержании этого разговора.

Теги Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДональд Трамп
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