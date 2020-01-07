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В США прокуратура требует полгода заключения для экс-советника Трампа

Новости » Политика     07.01.2020 - 21:29
В США прокуратура требует полгода заключения для экс-советника Трампа
Фото: Майкл Флинн (defense.gov)

Рассмотрение дела состоится в конце января

Федеральная прокуратура Соединенных Штатов Америки просит до шести месяцев лишения свободы для бывшего советника американского президента Майкла Флинна по делу о российском вмешательстве в выборы американского президента в 2016 году. Об этом сообщает CNBC.

Так, рассмотрение дела назначено на 28 января.

Отмечается, что в своем решении прокуратура сослалась на "серьезный характер" преступления Флинна и его "очевидный отказ нести ответственность" за содеянное.

Напомним, в 2017 году Флинн решил сотрудничать с ФБР по делу о контактах американского президента с правительством России. Ранее он официально признал свою вину в том, что он сообщил Федеральному бюро расследований (ФБР) ложные сведения о своих контактах с РФ.

В частности, экс-советник главы США Дональда Трампа по безопасности признал, что, не имея соответствующих полномочий, обсуждал по телефону с российским послом в США Сергеем Кисляком санкции Вашингтона против РФ, а впоследствии дал ложные показания о содержании этого разговора.

Как писало РБК-Украина, в июне 2019 года комитет по разведке Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки направил повестки для дачи показаний двум бывшим соратникам нынешнего президента США Дональда Трампа, в частности, Флинну.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДональд Трамп
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