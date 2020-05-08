Минюст США закрывает дело против экс-советника Трампа

Фото: Майкл Флинн (defense.gov)

Минюст США заявил, что допрос Флинна проводился без каких-либо законных следственных оснований

Министерство юстиции США заявило о прекращении уголовного дела против бывшего советника президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна, отказавшись от судебного преследования, которое было инициировано ФБР в рамках дела о российском вмешательстве в выборы в США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки"

В документах, поданных в суд 7 мая Министерство юстиции заявило, что прекращает дело "после тщательного рассмотрения всех фактов и обстоятельств, включая вновь обнаруженную и раскрытую информацию".

Департамент заявил, что пришел к выводу, что допрос Флинна, проведенный ФБР, был "не связан и не был оправдан контрразведывательным расследованием ФБР против господина Флинна" и что эта беседа "проводилась без каких-либо законных следственных оснований".

Прокурор Джефф Дженсен заявил, что в ходе рассмотрения дела генерала Флинна пришел "к правильному и справедливому выводу" закрыть дело.

"Я проинформировал генерального прокурора Барра о своих выводах, проконсультировал его по этим выводам, и он согласился", - сказал Дженсен.

Действия Минюста основаны на внутреннем пересмотре дела и попытках адвокатов Флинна оспорить основания для судебного преследования их клиента. Адвокаты ссылаются на недавно раскрытую электронную переписку и заметки агентов ФБР, утверждая, что Флинна неправомерно и обманным способом принудили сообщить ложные сведения во время допроса, который состоялся в Белом доме спустя несколько дней после инаугурации Дональда Трампа.

Решение о возбуждении дела было принято бывшим спецпрокурором Робертом Мюллером, возглавлявшим российское расследование. Дело решено прекратить несмотря на то, что представители прокуратуры в течение последних трех лет утверждали, что Флинн в январе 2017 года солгал в беседе с агентами ФБР о своем общении с бывшим послом России в США Сергеем Кисляком.

Напомним, Федеральная прокуратура Соединенных Штатов Америки просит до шести месяцев лишения свободы для бывшего советника американского президента Майкла Флинна в деле о российском вмешательстве в выборы в США.

В 2017 году Флинн решил сотрудничать с ФБР в деле о контактах американского президента с правительством России. Ранее он официально признал свою вину в том, что он сообщил Федеральному бюро расследований (ФБР) ложные сведения о своих контактах с РФ.

В частности, экс-советник главы США Дональда Трампа по безопасности признал, что, не имея соответствующих полномочий, обсуждал по телефону с российским послом в США Сергеем Кисляком санкции Вашингтона против РФ, а впоследствии дал ложные показания о содержании этого разговора.