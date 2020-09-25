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В США суд заблокировал запрет на скачивание TikTok

США, Пятница 25 сентября 2020 06:05
В США суд заблокировал запрет на скачивание TikTok
Фото: TikTok (canva.com)
Автор: Артур Родивилов

В США должны отложить вступление в силу запрета на скачивание TikTok из магазинов приложений до полудня 25 сентября. Ранее компания подала жалобу на данное решение американских властей.

Об этом сообщает The Hill.

Накануне Министерство торговли США издало приказ, запрещающий магазинам приложений разрешать пользователям загружать приложение на свои устройства.

Судья окружного суда США по округу Колумбия Карл Николс постановил, что правительство должно принять решение о переносе срока блокировки приложения или предоставить юридические документы в защиту этого шага.

Напомним, 19 сентября Трамп заявил, что одобрил сделку по приобретению американского сегмента TikTok компаниями Oracle и Walmart.

Ранее Трамп заявил, что решение по сделке компаний Oracle и TikTok будет принято очень скоро. По его словам, он рассмотрит этот вопрос вместе с сооснователем, председателем совета директоров Oracle Ларри Элисоном.

Впервые Трамп заговорил о возможности запретить TikTok в конце июля 2020 года. Тогда же компания Microsoft приостановила переговоры с китайской компанией ByteDance о покупке приложения TikTok.

Причиной запрета называют попытки обеспечить национальную безопасность и защитить американцев от угрозы Китайской коммунистической партии.

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