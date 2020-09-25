У США суд заблокував заборону на завантаження TikTok

Фото: TikTok (canva.com)

В США мають відкласти набуття чинності заборони на звантаження TikTok з магазинів додатків до полудня 25 вересня. Раніше компанія подала скаргу на дане рішення американської влади.

Про це повідомляє The Hill.

Напередодні Міністерство торгівлі США видало наказ, який забороняє магазинам додатків дозволяти користувачам завантажувати додаток на свої пристрої.

Суддя окружного суду США з округу Колумбія Карл Ніколс постановив, що уряд має прийняти рішення про перенесення терміну блокування програми або надати юридичні документи на захист цього кроку.

Нагадаємо, 19 вересня Трамп заявив, що схвалив операцію з придбання американського сегменту TikTok компаніями Oracle і Walmart.

Раніше Трамп заявив, що рішення з угоди компаній Oracle і TikTok буде прийнято дуже скоро. За його словами, він розгляне це питання разом зі співзасновником, головою ради директорів Oracle Ларрі Елісоном.

Вперше Трамп заговорив про можливість заборонити TikTok в кінці липня 2020 року. Тоді ж компанія Microsoft припинила переговори з китайською компанією ByteDance про покупку додатка TikTok.

Причиною заборони називають спроби забезпечити національну безпеку і захистити американців від загрози Китайської комуністичної партії.