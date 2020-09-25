ru
ua
News
News
Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У США суд заблокував заборону на завантаження TikTok

США, П'ятниця 25 вересня 2020 06:05
У США суд заблокував заборону на завантаження TikTok
Фото: TikTok (canva.com)
Автор: Артур Родивилов

В США мають відкласти набуття чинності заборони на звантаження TikTok з магазинів додатків до полудня 25 вересня. Раніше компанія подала скаргу на дане рішення американської влади.

Про це повідомляє The Hill.

Напередодні Міністерство торгівлі США видало наказ, який забороняє магазинам додатків дозволяти користувачам завантажувати додаток на свої пристрої.

Суддя окружного суду США з округу Колумбія Карл Ніколс постановив, що уряд має прийняти рішення про перенесення терміну блокування програми або надати юридичні документи на захист цього кроку.

Нагадаємо, 19 вересня Трамп заявив, що схвалив операцію з придбання американського сегменту TikTok компаніями Oracle і Walmart.

Раніше Трамп заявив, що рішення з угоди компаній Oracle і TikTok буде прийнято дуже скоро. За його словами, він розгляне це питання разом зі співзасновником, головою ради директорів Oracle Ларрі Елісоном.

Вперше Трамп заговорив про можливість заборонити TikTok в кінці липня 2020 року. Тоді ж компанія Microsoft припинила переговори з китайською компанією ByteDance про покупку додатка TikTok.

Причиною заборони називають спроби забезпечити національну безпеку і захистити американців від загрози Китайської комуністичної партії.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі приложениеTikTok
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся