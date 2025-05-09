У США суд скасував рішення про припинення фінансування для "Радіо Свободи"

У США колегія з 11 суддів апеляційного суду постановила, що Агентство з глобальних медіа (USAGM) повинно виділити медіакорпорації "Радіо Свобода" фінансування на квітень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свободу".
Мова йде про фінансування у розмірі 12 млн доларів, яке Конгрес США затвердив ще 7 травня.
Як нагадує "Радіо Свобода", 29 квітня рішення щодо фінансування також схвалив окружний суд, але його було зупинено колегією апеляційного суду з трьох суддів.
"Тепер USAGM має виконати ухвалу суду першої інстанції від 29 квітня і перерахувати медіакорпорації кошти. При цьому агентство може оскаржити рішення апеляційної інстанції у Верховному суді США", - додає "Радіо Свобода".
"Радіо Свобода" фінансується Конгресом США, але голова Білого дому Дональд Трамп 14 березня підписав указ щодо скорочення семи федеральних агентств, включаючи USAGM. Після цього чиновники Агентства заблокували грант для "Радіо Свобода", який уже затвердили у Конгресі США.
10 квітня "Радіо Свобода" подало запит до суду у Вашингтоні з проханням зобов’язати USAGM виплатити кошти, а вже наступного дня стало відомо про скорочення мовлення в Україні.
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