У США суд скасував рішення про припинення фінансування для "Радіо Свободи"

Мова йде про фінансування у розмірі 12 млн доларів, яке Конгрес США затвердив ще 7 травня.

Як нагадує "Радіо Свобода", 29 квітня рішення щодо фінансування також схвалив окружний суд, але його було зупинено колегією апеляційного суду з трьох суддів.

"Тепер USAGM має виконати ухвалу суду першої інстанції від 29 квітня і перерахувати медіакорпорації кошти. При цьому агентство може оскаржити рішення апеляційної інстанції у Верховному суді США", - додає "Радіо Свобода".