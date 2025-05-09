В США суд отменил решение о прекращении финансирования для "Радио Свободы"

Речь идет о финансировании в размере 12 млн долларов, которое Конгресс США утвердил еще 7 мая.

Как напоминает "Радио Свобода", 29 апреля решение о финансировании также одобрил окружной суд, но оно было остановлено коллегией апелляционного суда из трех судей.

"Теперь USAGM должен выполнить решение суда первой инстанции от 29 апреля и перечислить медиакорпорации средства. При этом агентство может обжаловать решение апелляционной инстанции в Верховном суде США", - добавляет "Радио Свобода".