В США суд отменил решение о прекращении финансирования для "Радио Свободы"

В США коллегия из 11 судей апелляционного суда постановила, что Агентство по глобальным медиа (USAGM) должно выделить медиакорпорации "Радио Свобода" финансирование на апрель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свободу".
Речь идет о финансировании в размере 12 млн долларов, которое Конгресс США утвердил еще 7 мая.
Как напоминает "Радио Свобода", 29 апреля решение о финансировании также одобрил окружной суд, но оно было остановлено коллегией апелляционного суда из трех судей.
"Теперь USAGM должен выполнить решение суда первой инстанции от 29 апреля и перечислить медиакорпорации средства. При этом агентство может обжаловать решение апелляционной инстанции в Верховном суде США", - добавляет "Радио Свобода".
"Радио Свобода" финансируется Конгрессом США, но глава Белого дома Дональд Трамп 14 марта подписал указ о сокращении семи федеральных агентств, включая USAGM. После этого чиновники Агентства заблокировали грант для "Радио Свобода", который уже утвердили в Конгрессе США.
10 апреля "Радио Свобода" подало запрос в суд в Вашингтоне с просьбой обязать USAGM выплатить средства, а уже на следующий день стало известно о сокращении вещания в Украине.
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