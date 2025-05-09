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В США суд отменил решение о прекращении финансирования для "Радио Свободы"

Фото: в США суд отменил решение о прекращении финансирования для "Радио Свободы" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В США коллегия из 11 судей апелляционного суда постановила, что Агентство по глобальным медиа (USAGM) должно выделить медиакорпорации "Радио Свобода" финансирование на апрель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свободу".

Речь идет о финансировании в размере 12 млн долларов, которое Конгресс США утвердил еще 7 мая.

Как напоминает "Радио Свобода", 29 апреля решение о финансировании также одобрил окружной суд, но оно было остановлено коллегией апелляционного суда из трех судей.

"Теперь USAGM должен выполнить решение суда первой инстанции от 29 апреля и перечислить медиакорпорации средства. При этом агентство может обжаловать решение апелляционной инстанции в Верховном суде США", - добавляет "Радио Свобода".

 

Задержка финансирования от Конгресса США

"Радио Свобода" финансируется Конгрессом США, но глава Белого дома Дональд Трамп 14 марта подписал указ о сокращении семи федеральных агентств, включая USAGM. После этого чиновники Агентства заблокировали грант для "Радио Свобода", который уже утвердили в Конгрессе США.

10 апреля "Радио Свобода" подало запрос в суд в Вашингтоне с просьбой обязать USAGM выплатить средства, а уже на следующий день стало известно о сокращении вещания в Украине.

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Соединенные Штаты Америки"Радио Свобода"