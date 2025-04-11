"Радіо Свобода" змушене скорочувати персонал: як з цим пов'язані США

Фінансова криза змушує "Радіо Свобода" скорочувати персонал і мовлення. Наразі організація намагається через суд отримати кошти, які раніше їм виділив Конгрес США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Радіо Свобода ".

"З огляду на фінансові виклики Українська редакція "Радіо Свобода" скорочує мовлення", - повідомило видання.

За їх словами, сьогодні, 11 квітня в ефір вийшов останній випуск стріму "Свобода.Ранок", який понад два роки виходив на їх каналі в YouTube, а також на телеканалі Еспресо.

За даними Еспресо, цей проєкт був одним із найбільш рейтингових у програмі телеканалу.

Скорочення штату "Радіо Свобода"

Відомо також, що з 14 квітня редакція відправляє у простій частину співробітників у Києві та Львові, а також суттєво скорочує співпрацю з фрілансерами.

За даними видання, у березні "Радіо Свобода" призупинило відразу два підкасти, в яких брали участь позаштатні автори Віталій Портников і Дмитро Шурхало.

"Це - вимушений крок у той час, як Радіо Свобода виборює право отримати фінансування Конгресу США в американських судах. Перед тим із 1 квітня у частково оплачувану відпустку пішла частина співробітників у Празі з різних мовних служб", - повідомила директорка Української редакції Мар’яна Драч.