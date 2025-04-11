"Радіо Свобода" змушене скорочувати персонал: як з цим пов'язані США
Фінансова криза змушує "Радіо Свобода" скорочувати персонал і мовлення. Наразі організація намагається через суд отримати кошти, які раніше їм виділив Конгрес США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".
"З огляду на фінансові виклики Українська редакція "Радіо Свобода" скорочує мовлення", - повідомило видання.
За їх словами, сьогодні, 11 квітня в ефір вийшов останній випуск стріму "Свобода.Ранок", який понад два роки виходив на їх каналі в YouTube, а також на телеканалі Еспресо.
За даними Еспресо, цей проєкт був одним із найбільш рейтингових у програмі телеканалу.
Скорочення штату "Радіо Свобода"
Відомо також, що з 14 квітня редакція відправляє у простій частину співробітників у Києві та Львові, а також суттєво скорочує співпрацю з фрілансерами.
За даними видання, у березні "Радіо Свобода" призупинило відразу два підкасти, в яких брали участь позаштатні автори Віталій Портников і Дмитро Шурхало.
"Це - вимушений крок у той час, як Радіо Свобода виборює право отримати фінансування Конгресу США в американських судах. Перед тим із 1 квітня у частково оплачувану відпустку пішла частина співробітників у Празі з різних мовних служб", - повідомила директорка Української редакції Мар’яна Драч.
Затримка фінансування від Конгресу США
Зауважимо, що "Радіо Свобода" фінансується Конгресом США, але президент США Дональд Трамп 14 березня підписав указ, спрямований на скорочення семи федеральних агентств, включаючи Агентство США з глобальних медіа (USAGM), яке займається медіакорпорацією "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" та іншими засобами інформації.
Після цього чиновники Агентства заблокували грант для "Радіо Свобода", який уже затвердили у Конгресі США.
На фоні цього "Радіо Свобода" вчора, 10 квітня, подало новий терміновий запит до суду у Вашингтоні з проханням зобов’язати USAGM (Американську агенцію з глобальних медіа) виплатити кошти, які виділив Конгрес США на роботу організації у квітні.
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