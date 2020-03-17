ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Первую смерть от коронавируса зафиксировали в еще одной стране

Новости » Коронавирус     17.03.2020 - 08:17
Первую смерть от коронавируса зафиксировали в еще одной стране
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Из-за Covid-19 погиб 80-летний пациент одного из медучреждений в Лиссабоне

Португалия сообщила о первой в стране смерти от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает The New York Times.

Из-за Covid-19 погиб 80-летний пациент одного из медучреждений в Лиссабоне.

"Мы знаем, что уровень смертности от этой болезни превышает 2%, и поэтому в ближайшие дни и недели у нас будет больше смертей", - сказала министр здравоохранения Португалии Марта Темидо.

Отметим, после того, как количество подтвержденных случаев коронавируса в Португалии возросло до 78, власти объявили ряд чрезвычайных мер для борьбы с вирусом.

Напомним, ранее Дональд Трамп обратился к руководителям крупнейших американских фармацевтических компаний с просьбой ускорить разработку вакцин и терапии для профилактики и лечения коронавируса.

Кроме того, 6 марта Дональд Трамп подписал законопроект о выделение на борьбу с распространением нового коронавируса 8,3 млрд долларов. Соглашение предусматривает ассигнования в размере 7,8 млрд долларов для борьбы со вспышкой коронавируса, а также разрешение на обязательные расходы в размере 500 млн долларов для финансирования программы здравоохранения.

Разумков открыл внеочередное заседание Рады Внеочередное заседание Рады по коронавирусу: онлайн
Новости Украины КоронавирусПортугалия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь