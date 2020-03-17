У США суд відмовив перенести проведення виборів в штаті Огайо через коронавірус

Ілюстративне фото (з відкритих джрел)

Суд вважає, що проведення виборів в червні не знижує ризик зараження на коронавірус

В штаті Огайо (США) суд відмовив перенести первинні вибори на його території з вівторка на 2 червня на прохання губернатора Майкла Девайна через коронавірус. Про це повідомляє Politico.

Як повідомляється, Девайн звернувся до суду за дозволом відкласти праймеріз через поширення коронавірусу, оскільки не може приймати таке рішення самостійно, але отримав відмову. Суд вважає, що проведення виборів в червні не знижує ризик зараження для жителів штату, а швидкість поширення вірусу, можливо, почне знижуватися тільки через кілька місяців.

За попередніми даними, у вівторок повинні пройти первинні вибори в Огайо і ще в чотирьох штатах, для висунення делегатів на національні з’їзди Демократичної і Республіканської партій.

Втім, проведення первинних виборів в американському штаті Джорджія довелося перенести на майже 2 місяці через небезпеку поширення коронавірусу.

Нагадаємо, колишній віце-президент США Джозеф Байден здобув перемогу на первинних виборах (праймеріз) демократів у штаті Вашингтон, отримавши близько 38% голосів виборців, а сенатор від Вермонта Берні Сандерс - приблизно 36%. Праймеріз у цьому штаті відбулися 10 березня.