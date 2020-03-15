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В США из-за коронавируса перенесли праймериз в Джорджии

Новости » Политика     15.03.2020 - 10:16
В США из-за коронавируса перенесли праймериз в Джорджии
Фото: Джо Байден и Берни Сандерс (SoFlaOpinion)

Первичные выборы в Джорджии перенесли на 2 месяца

Проведение первичных выборов в американском штате Джорджия пришлось перенести почти на 2 месяца из-за опасности распространения коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

В субботу, 14 марта, губернатор штата Джорджия Брайан Кемп объявил о введении режима чрезвычайной ситуации, после того как были выявлены 66 случаев коронавируса и одна смерть от COVID-19. В связи с этим проведение праймериз в штате было перенесено с 24 марта на 19 мая.

Отмечается, что по тем же причинам накануне было перенесено первичное голосование в американском штате Луизиана. В Луизиане праймериз состоятся в июне, а не в апреле, как планировалось ранее.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший вице-президент США и кандидат в президенты Джо Байден победил на праймериз Демократической партии в 4 штатах. Байден опередил своего конкурента Берни Сандерса в штатах Миссисипи, Миссури, Мичиган и Айдахо.

Также РБК-Украина писало, что действующий президент США Дональд Трамп победил на первичных выборах в трех штатах. На праймериз 10 марта Трамп получил победу в штатах Миссури, Миссисипи и Мичиган.

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