У Білому домі занепокоєні спробами Китаю досягти миру в Україні
Білий дім прагне запобігти спробам Китаю представити зустріч лідера КНР Сі Цзіньпіна та російського диктатора Володимира Путіна наступного тижня як миротворчу місію щодо війни в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву координатор Ради нацбезпеки при Білому домі Джона Кірбі, яку приводить CNN.
За його словами, пропозиції Китаю будуть односторонніми та відображатимуть лише російську точку зору. Тому Білий дім намагатиметься запобігти спробам Китаю представити зустріч Сі та Путіна як миротворчу місію щодо війни в Україні.
"Пропозиція Китаю може включати певний вид припинення вогню. Це буде просто способом для Росії перегрупуватись. Наразі припинення вогню фактично є ратифікацією російського завоювання", - сказав Кірбі.
Також США стурбовані тим, що Китай прагне уявити себе нейтральним мирним посередником у війні в Україні. Кірбі заявив, що США не вважають пропозиції Пекіну кроком до справедливого та міцного миру.
"США, як і раніше, стурбовані тим, що Китай, можливо, розглядає можливість надання Росії військової допомоги", - додав Кірбі.
Вчора Кірбі заявляв, що китайський мирний план схвалює захоплені Росією території в Україні. Мова йде про одну з пропозицій Китаю, де передбачено припинення вогню й початок переговорів.
Зазначимо, що РБК-Україна писали про те, чому Китаю не вигідна війна в Україні, та якого саме миру добивається Пекін.
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