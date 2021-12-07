США стремятся не допустить военного конфликта на фоне угрозы вторжения РФ в Украину, - Пентагон
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США прилагают все усилия к тому, чтобы угроза вторжения России в Украину не привела к военному противостоянию. По его словам, американская сторона стремится решить ситуацию дипломатическим путем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Ллойда Остина порталу Defense One.
"Наша цель в обоих случаях (в Украине и Тайване - ред.) решать проблемы при помощи дипломатии и не доводить ситуации до военного конфликта", - сказал Остин.
Глава Пентагона подчеркнул, что в случае вторжения России в Украину США перебросят в Европу дополнительные войска, чтобы успокоить союзников.
"Потребность в укреплении уверенности наших союзников по НАТО и наших союзников на восточном фланге будет реальной, и США будут готовы предоставить такие заверения", - добавил Остин.
Он напомнил, что Украина не является членом НАТО и не может получить защиту по 5-й статье устава Альянса. Однако страна получает военную помощь от США в виде поставок оружия для самообороны и американских военных инструкторов.
"С 2014 года военные США регулярно направляются в Украину для обучения и консультирования украинских (Вооруженных - ред.) сил", - добавил глава Пентагона.
Напомним, ранее Ллойд Остин провел совещание с военным командованием США по обострению ситуации на границе Украины и России. В ходе заседания отмечалось, что возможное вторжение можно избежать путем дипломатии.
Как сообщало РБК-Украина, Вооруженные силы Украины готовы ко всем вариантам развития ситуации на фоне концентрации российских войск на границе.