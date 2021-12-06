Возможного вторжения РФ в Украину можно избежать дипломатическим путем,- Пентагон

Глава Пентагона Ллойд Остин провел совещание с военным командованием по обострению ситуации на границе Украины и Российской Федерации. Уверены в том, что возможного вторжения можно избежать путем дипломатии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

По словам представителя Пентагона Джона Кирби, пока подробности встречи главы Минобороны он не может раскрыть. В то же время Остин был хорошо проинформирован о ситуации на границе России и Украины.

"Хочу напомнить комментарии министра обороны, сделанные им в минувшие выходные, когда он заявил, что верит в дипломатическое решение (относительно ситуации вокруг России и Украины - ред)", - отметил Кирби.