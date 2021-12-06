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Возможного вторжения РФ в Украину можно избежать дипломатическим путем,- Пентагон

Новина українською →
Понедельник 06 декабря 2021 22:47
Возможного вторжения РФ в Украину можно избежать дипломатическим путем,- Пентагон Фото: прессекретарь Минобороны Джон Кирби (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Глава Пентагона Ллойд Остин провел совещание с военным командованием по обострению ситуации на границе Украины и Российской Федерации. Уверены в том, что возможного вторжения можно избежать путем дипломатии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

По словам представителя Пентагона Джона Кирби, пока подробности встречи главы Минобороны он не может раскрыть. В то же время Остин был хорошо проинформирован о ситуации на границе России и Украины.

"Хочу напомнить комментарии министра обороны, сделанные им в минувшие выходные, когда он заявил, что верит в дипломатическое решение (относительно ситуации вокруг России и Украины - ред)", - отметил Кирби.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что ВСУ сегодня готовы ко всем вариантам развития ситуации.

Между тем глава Минобороны Алексей Резников назвал факторы, которые могут снизить вероятность вторжения России в Украину.

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