ВСУ готовы к любым вариантам развития ситуации с безопасностью, - Залужный
Фото: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (фото zsu.gov.ua)
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинская армия прошла сложный путь своего развития. Война заставила армию измениться.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минобороны.
По его словам, сегодня ВСУ являются одной из ведущих армий мира.
"Мы сдержали вражеское наступление и надежно обороняем государство. Более того, мы готовы к любым вариантам развития ситуации с безопасностью. Нам доверяют и в нас верят. Именно это придает сил приближать победу", - заявил он.
Напомним, министр обороны назвал факторы, которые могут снизить вероятность вторжения России.
Ранее издание Financial Times сообщило, что США убедили страны-участницы Евросоюза в том, что Россия готовит вторжение в Украину.