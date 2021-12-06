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ВСУ готовы к любым вариантам развития ситуации с безопасностью, - Залужный

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Киев, Понедельник 06 декабря 2021 12:39
ВСУ готовы к любым вариантам развития ситуации с безопасностью, - Залужный Фото: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (фото zsu.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинская армия прошла сложный путь своего развития. Война заставила армию измениться.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минобороны.

По его словам, сегодня ВСУ являются одной из ведущих армий мира.

"Мы сдержали вражеское наступление и надежно обороняем государство. Более того, мы готовы к любым вариантам развития ситуации с безопасностью. Нам доверяют и в нас верят. Именно это придает сил приближать победу", - заявил он.

Напомним, министр обороны назвал факторы, которые могут снизить вероятность вторжения России.

Ранее издание Financial Times сообщило, что США убедили страны-участницы Евросоюза в том, что Россия готовит вторжение в Украину.

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