ВСУ готовы к любым вариантам развития ситуации с безопасностью, - Залужный

По его словам, сегодня ВСУ являются одной из ведущих армий мира.

"Мы сдержали вражеское наступление и надежно обороняем государство. Более того, мы готовы к любым вариантам развития ситуации с безопасностью. Нам доверяют и в нас верят. Именно это придает сил приближать победу", - заявил он.