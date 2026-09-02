США стежитимуть за швидкісними цілями з космосу: від кого загроза та до чого Україна

Що відомо про контракт із Leonardo DRS

Контракт з Leonardo DRS - американською оборонною компанією зі штаб-квартирою в Арлінгтоні, штат Вірджинія, укладено у формі Other Transaction Agreement - механізму, який дозволяє швидко просувати перспективні технології від прототипу до випробувань і польового розгортання.

Це один із семи подібних контрактів, укладених Космічними силами США у травні–червні 2026 року; ще шість були заплановані на липень, що в сумі мало довести кількість таких угод до 13 на суму понад 500 мільйонів доларів.

За словами Leonardo DRS, новий сенсор підтримуватиме космічну місію та спиратиметься на наявні й перспективні розробки компанії у сфері сенсорних технологій.

Серед пріоритетів - доступність, можливість масштабного виробництва та стійкий ланцюг постачання. Компанія не розкрила вартість контракту, терміни розробки, орбітальну архітектуру, спектральні діапазони, дальність виявлення чи конкретний перелік загроз.

Подібні системи вже використовуються Пентагоном: зокрема супутники стеження за ракетами компанії L3Harris. Загальна тенденція - дедалі активніше застосування космічних сенсорів для виявлення та утримання супроводу складних цілей, зокрема гіперзвукових ракет. Сенсор Leonardo DRS розробляється як окрема, самостійна система.

Leonardo DRS - дочірня компанія Leonardo S.p.A., італійського оборонного гіганту, який цьогоріч відкрив свою дочірню компанію в Україні. Вона займатиметься науковими дослідженнями та розробками у сфері оборонних технологій. Повідомлялося, що компанія планує випробувати свій новий купол ППО Michelangelo в бойових умовах на території України.

Навіщо Космічним силам США сенсор саме такого типу

Саме виявлення швидкісного об'єкта дає лише початкову обізнаність про загрозу; ідентифікація цілі, утримання точного супроводу та формування даних, придатних для наведення, - це те, що дозволяє сенсору стати ланкою бойового ланцюга.

Для Космічних сил США завдання полягає в тому, щоб скоротити час між виявленням загрози та передачею придатної для використання інформації командно-контрольним мережам або системам, здатним реагувати.

Процес "сенсор-стрілець" ускладнюється, коли ціль маневрує або рухається на дуже високій швидкості. Якщо сенсор виявив об'єкт, але втратив супровід до того, як інший сенсор чи засіб ураження зможе перейняти стеження, оперативна цінність первинного виявлення різко падає.

Космічний сенсор, здатний утримувати якісний супровід, може скоротити розриви в повторному захопленні цілі, покращити безперервність стеження та дати командирам більше часу й впевненості для ухвалення рішення про подальші дії.

Які цілі має виявляти новий сенсор

Leonardo DRS не розкрила, чи визначені майбутні цілі сенсора - космічні апарати, ракети, гіперзвукова зброя, повітряні системи чи інший клас швидкісних загроз.

Утім, супровід гіперзвукових цілей і протидія контркосмічним загрозам є важливим стратегічним контекстом, оскільки обидва напрями вимагають високої швидкості виявлення, стійкого супроводу та обробки даних із мінімальною затримкою.

Китай і Росія також розвивають дедалі досконаліші космічні озброєння та контркосмічні системи, однак ці можливості варто розглядати як загальний контекст загроз.

Новий проєкт також відображає загальний зсув у військовому космічному стеженні США - від попередження до наведення. Традиційні угруповання попередження про ракетні пуски були розроблені передусім для виявлення запусків і сповіщення командування, тоді як новіші архітектури дедалі більше орієнтовані на утримання постійного супроводу цілей і надання даних, достатньо точних для підтримки рішень щодо ураження.

Контракт із Leonardo DRS вписується в цю ширшу тенденцію перетворення орбітального стеження на придатну для бойового застосування інформацію.

Leonardo DRS уже має відповідний досвід у військовому космічному стеженні, зокрема в розробці інфрачервоних корисних навантажень для місій супроводу балістичних і гіперзвукових цілей.

Цей досвід дає компанії усталену базу в галузі космічних сенсорних технологій і може знизити ризики розробки та виробництва в разі переходу нового прототипу до оперативного розгортання.