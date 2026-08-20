Італійський оборонний гігант зайшов на ринок України та відкрив офіс у Києві

Італійський оборонний гігант Leonardo відкрив дочірню компанію в Україні. Вона займатиметься науковими дослідженнями та розробками у сфері оборонних технологій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv .

Крім того, компанія має намір випробувати в Україні свою інтеграційну багатодоменну систему протиповітряної оборони "Купол Мікеланджело".

Цей крок має наблизити італійського виробника до української галузі безпілотників та ракетного озброєння, яка стрімко розвивається.

Створення підрозділу забезпечить Leonardo безпосередню присутність в українській екосистемі оборонних інновацій, яка базується навколо державного кластера Brave1.

Речник оборонного гіганта підтвердив, що юридичний процес для початку роботи вже завершено.

Компанію зареєстрували в українському бізнес-реєстрі ще наприкінці травня, проте вперше інформацію про неї оприлюднили у піврічному фінансовому звіті групи.

Київська компанія "Леонардо Україна" повністю належить Leonardo International, а її статутний капітал становить 5,13 мільйона гривень (понад 100 тисяч євро).

Розвиток українського ОПК

Нагадаємо, український оборонний сектор продовжує системно трансформуватися та впроваджувати нові інструменти для підсилення захисників на фронті.

Держава залучає як новітні цифрові рішення для забезпечення військових, так і міжнародних партнерів для розвитку технологій.

Зокрема, державний маркетплейс Brave1 Market розширив можливості для підрозділів і дозволив замовляти дрони "під себе" під конкретні бойові задачі. Це дозволяє військовим отримувати кастомну техніку замість виключно серійних рішень.

Крім того, українські розробники постійно адаптують FPV-дрони під актуальні потреби передової.

Під час спеціального заходу Demo Day технологічний кластер Brave1 вперше показав нові рішення для FPV, де понад 50 виробників презентували новітні запчастини та компоненти.