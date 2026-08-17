"Флеш" пояснив, що потрібно РФ для розгортання у космосі аналогу Starlink

Країна-агресорка повинна здійснити 12-15 вильотів ракетоносія "Союз" для створення на орбіті супутникової мережі "Рассвет". Вона потрібна для війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника президента України Володимира Зеленського Сергія "Флеша" Бескрестнова у Facebook.

Що потрібно для системи "Расвет"

Флеш розповів, що РФ намагається налагодити через мережу "Рассвет" запуск супутників, щоб зробити аналог Starlink.

Експерт уточнив, що обидва рази супутники запускали з космодрому "Плесецьк". Ракета "Союз-2.1б" була використана як ракета-носій.

Крім цього майданчика, виведення на орбіту можливе ще з двох космодромів:

"Байконур",

"Східний".

Бескрестнов відзначив, що один ракетоносій "Союз-2.1б" запускає на орбіту 20 супутників. Щоб Росія створила базове угруповання супутників на орбіті, необхідно здійснити 12-15 запусків.

Фото: Космодроми Росії та Байконур, які потрібні для розгортання "Рассвета" (facebook.com/Serhii.Flash)

Як зруйнувати супутникову мережу РФ

Наразі невідомо, яких збитків завдали підприємству "Прогрес" українські ракети раніше. Цей завод виготовляє компоненти для ракет-носіїв, здатних виводити на орбіту російські супутники, каже "Флеш".

Він впевнений, що для того, щоб зруйнувати таке величезне виробництво ракет, потрібно докласти чимало зусиль. Також різні частини готових ракет можуть зберігатися на космодромах або перебувати в дорозі.

Окремо "Флеш" згадав про важку ракету "Ангара-А5", яку виготовляють в Омську. Вона літає дуже рідко (раз на рік), теоретично може потягнути 60 супутників зараз на орбіту.

Проте експерту невідомо, чи є вона в наявності та чи готова.