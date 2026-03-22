Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

США стерли Іран з лиця землі, - Трамп

01:37 22.03.2026 Нд
2 хв
Трамп стверджує, що не хоче угоди з Іраном
aimg Едуард Ткач
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати стерли Іран з лиця землі. Він стверджує, що Вашингтон домігся цілей раніше за графіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, американський журналіст і один із найвідоміших авторів на тему нацбезпеки США Девід Сангер - не правий у тому, що Вашингтон не досяг цілей в операції проти Ірану.

Причому Дональд Трамп настільки похвалив себе досягненнями, що каже, що Іран хоче угоди, а він ні.

"Сполучені Штати стерли Іран з лиця землі, і все ж їхній легковажний аналітик Девід Сангер стверджує, що я не досяг своїх цілей. Так, досяг, і на кілька тижнів раніше запланованого! Їхнє керівництво знищено, їхній флот і військово-повітряні сили зруйновано, у них немає ніякої оборони, і вони хочуть укласти угоду. Я - ні!", - пише лідер США.

Після Трамп укотре заявив, що Вашингтон випереджає графік на кілька тижнів, а також розкритикував The New York Times (де працює Девід Сангер) за "некомпетентне висвітлення виборів". Президент США стверджує, що це видання завжди помиляється.

Трамп блефує про небажання угоди з Іраном

Нагадаємо, добою Дональд Трамп заявив, що США розглядають можливість скорочення військової присутності на Близькому Сході, зазначимо, що Вашингтон фактично досяг поставлених цілей.

Пізніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Трамп вимагає від арабських країн Перської затоки трильйони доларів. Зокрема, є два варіанти: заплатити 2,5 трильйона доларів для зупинки війни, або 5 трильйонів за продовження бойових дій.

Тим часом Axios інформує, що команда Трампа почала обговорювати, який вигляд можуть мати майбутні мирні переговори з Іраном. Зараз Вашингтон намагається з'ясувати, з ким можна говорити й укладати угоди.

