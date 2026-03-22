США стерли Иран с лица земли, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты стерли Иран с лица земли. Он утверждает, что Вашингтон добился целей раньше графиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Truth Social.
По словам Трампа, американский журналист и один из самых известных авторов по теме нацбезопасности США Дэвид Сангер - не прав в том, что Вашингтон не достиг целей в операции против Ирана.
Причем Дональд Трамп настолько похвалил себя достижениями, что говорит, что Иран хочет сделки, а он нет.
"Соединенные Штаты стерли Иран с лица земли, и все же их легковесный аналитик Дэвид Сангер утверждает, что я не достиг своих целей. Да, достиг, и на несколько недель раньше запланированного! Их руководство уничтожено, их флот и военно-воздушные силы разрушены, у них нет никакой обороны, и они хотят заключить сделку. Я - нет!", - пишет лидер США.
После Трамп в очередной раз заявил, что Вашингтон опережает график на несколько недель, а также раскритиковал The New York Times (где работает Дэвид Сангер) за "некомпетентное освещение выборов". Президент США утверждает, что это издание всегда ошибается.
Напомним, сутками Дональд Трамп заявил, что США рассматривают возможность сокращение военного присутствия на Ближнем Востоке, отметим, что Вашингтон фактически достиг поставленных целей.
Позже в СМИ появилась информация, что Трамп требует от арабских стран Персидского залива триллионы долларов. В частности, есть два варианта: заплатить 2,5 триллиона долларов для остановки войны, либо 5 триллионов за продолжение боевых действий.
Тем временем Axios информирует, что команда Трампа начала обсуждать, как могут выглядеть будущие мирные переговоры с Ираном. Сейчас Вашингтон пытается выяснить, с кем можно говорить и заключать сделки.