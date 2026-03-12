ua en ru
У США стався напад на синагогу: авто врізалося в будівлю, чути стрілянину

20:07 12.03.2026 Чт
2 хв
До місця події стягнули співробітників декількох поліцейських відомств та ФБР
aimg Валерій Ульяненко
У США стався напад на синагогу: авто врізалося в будівлю, чути стрілянину Фото: до будівлі синагоги прибули поліція та ФБР (Getty Images)

У Вест-Блумфілді (штат Мічиган) автомобіль врізався в будівлю синагоги Temple Israel, в якій також знаходиться школа. Після цього почалася пожежа, а також пролунали постріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Читайте також: Іран може атакувати західне узбережжя США безпілотниками: який штат під загрозою

Зараз на місці події перебувають співробітники відразу декількох поліцейських відомств, в тому числі держполіції штату і підрозділів близько десяти муніципалітетів.

Глава ФБР Каш Патель повідомив, що співробітники його відомства прибули до будівлі синагоги. Він зазначив, що у приміщенні діє "активний стрілець", жодних інших деталей він не навів.

Американські ЗМІ також опублікували кадри, на яких видно, як з даху будівлі синагоги йде дим.

Губернатор штату Мічиган Гретчен Вітмер заявила, що "відстежує повідомлення" про стрільця в синагозі.

"Ми співпрацюємо з поліцією штату Мічиган, щоб отримати більше інформації", зазначила вона.

Вітмер наголосила, що "антисемітизму і насильству немає місця в Мічигані".

Посилення заходів безпеки

Шериф округу Окленд Майкл Бушар заявив, що навколо єврейських установ в районі Вест-Блумфілд-Тауншип будуть посилені заходи безпеки.

Він зазначив, що протягом останніх двох тижнів спілкувався з іншими місцевими співробітниками правоохоронних органів з приводу потенційної загрози насильства. Через цей інцидент синагога була готова і мала охорону, яка "протидіяла загрозі".

Нападник на синагогу загинув

Представник федеральних правоохоронних органів повідомив CNN, що нападник загинув.

Зазначається, що підозрюваний мав при собі гвинтівку. Після того як автомобіль врізався в будівлю, співробітники служби безпеки відкрили вогонь, вбивши нападника.

Нагадаємо, агенти Секретної служби США ліквідували озброєного чоловіка, який намагався проникнути на територію резиденції американського лідера Дональда Трампа Мар-а-Лаго у Флориді.

Чоловіка зі зброєю і каністрою з паливом помітили біля північних воріт резиденції. Агенти Секретної служби США і заступник шерифа вступили з ним у контакт, що переросло в зіткнення.

