В США произошло нападение на синагогу: авто врезалось в здание, слышна стрельба

В Вест-Блумфилде (штат Мичиган) автомобиль врезался в здание синагоги Temple Israel, в котором также находится школа. После этого начался пожар, а также раздались выстрелы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Сейчас на месте происшествия находятся сотрудники сразу нескольких полицейских ведомств, в том числе госполиции штата и подразделений около десяти муниципалитетов.

Глава ФБР Каш Патель сообщил, что сотрудники его ведомства прибыли к зданию синагоги. Он отметил, что в помещении действует "активный стрелок", никаких других деталей он не привел.

Американские СМИ также опубликовали кадры, на которых видно, как с крыши здания синагоги идет дым.

Губернатор штата Мичиган Гретчен Уитмер заявила, что "отслеживает сообщения" о стрелке в синагоге.

"Мы сотрудничаем с полицией штата Мичиган, чтобы получить больше информации", отметила она.

Уитмер подчеркнула, что "антисемитизму и насилию нет места в Мичигане".

Усиление мер безопасности

Шериф округа Окленд Майкл Бушар заявил, что вокруг еврейских учреждений в районе Вест-Блумфилд-Тауншип будут усилены меры безопасности.

Он отметил, что в течение последних двух недель общался с другими местными сотрудниками правоохранительных органов по поводу потенциальной угрозы насилия. Из-за этого инцидента синагога была готова и имела охрану, которая "противодействовала угрозе".

Нападавший на синагогу погиб

Представитель федеральных правоохранительных органов сообщил CNN, что нападавший погиб.

Отмечается, что подозреваемый имел при себе винтовку. После того как автомобиль врезался в здание, сотрудники службы безопасности открыли огонь, убив нападавшего.