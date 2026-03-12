В США произошло нападение на синагогу: авто врезалось в здание, слышна стрельба
В Вест-Блумфилде (штат Мичиган) автомобиль врезался в здание синагоги Temple Israel, в котором также находится школа. После этого начался пожар, а также раздались выстрелы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Сейчас на месте происшествия находятся сотрудники сразу нескольких полицейских ведомств, в том числе госполиции штата и подразделений около десяти муниципалитетов.
Глава ФБР Каш Патель сообщил, что сотрудники его ведомства прибыли к зданию синагоги. Он отметил, что в помещении действует "активный стрелок", никаких других деталей он не привел.
Американские СМИ также опубликовали кадры, на которых видно, как с крыши здания синагоги идет дым.
Губернатор штата Мичиган Гретчен Уитмер заявила, что "отслеживает сообщения" о стрелке в синагоге.
"Мы сотрудничаем с полицией штата Мичиган, чтобы получить больше информации", отметила она.
Уитмер подчеркнула, что "антисемитизму и насилию нет места в Мичигане".
Усиление мер безопасности
Шериф округа Окленд Майкл Бушар заявил, что вокруг еврейских учреждений в районе Вест-Блумфилд-Тауншип будут усилены меры безопасности.
Он отметил, что в течение последних двух недель общался с другими местными сотрудниками правоохранительных органов по поводу потенциальной угрозы насилия. Из-за этого инцидента синагога была готова и имела охрану, которая "противодействовала угрозе".
Нападавший на синагогу погиб
Представитель федеральных правоохранительных органов сообщил CNN, что нападавший погиб.
Отмечается, что подозреваемый имел при себе винтовку. После того как автомобиль врезался в здание, сотрудники службы безопасности открыли огонь, убив нападавшего.
Напомним, агенты Секретной службы США ликвидировали вооруженного мужчину, который пытался проникнуть на территорию резиденции американского лидера Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.
Мужчину с оружием и канистрой с топливом заметили у северных ворот резиденции. Агенты Секретной службы США и заместитель шерифа вступили с ним в контакт, что переросло в столкновение.