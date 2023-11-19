США спростували заяви про домовленості щодо припинення вогню у Секторі Газа

Сполучені Штати Америки заперечують, що Ізраїль та ХАМАС наразі близькі до угоди за посередництва США щодо паузи в бойових діях та звільнення заручників.

Як повідомляє РБК-Україна, про це у Twitter повідомила речниця Ради національної безпеки Білого дому Едрієн Вотсон.

"Ми ще не досягли угоди, але продовжуємо наполегливо працювати над тим, щоб її досягти", - заявила вона.

Варто зауважити, що раніше у ЗМІ з'явилась інформація щодо можливої угоди між Ізраїлем та Сектором Газа, яка передбачає припинення вогню мінімум на п'ять днів, а перші 50 або більше заручників із 239 будуть звільнятися партіями кожні 24 години.

Також припинення бойових дій нібито повинно було збільшити обсяг гуманітарної допомоги, в тому числі палива, що надходить до сектору Гази з Єгипту.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня терористи ХАМАСа атакували Ізраїль, вбивали та викрадали мирних людей та військових. У відповідь Ізраїль оголосив операцію "Залізні мечі" проти терористів.

27 жовтня ЦАХАЛ розпочав наступ на Сектор Газа. Стало відомо, що ХАМАС втратив контроль над територією. Бойовики біжать на південь.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що ЦАХАЛ не планує утримувати військових у Секторі Газа після закінчення війни.

Крім цього, ЦАХАЛ виявив тунель бойовиків ХАМАС у найбільшій лікарні Сектору Газа Аль-Шифе. Також ЦАХАЛ вдарив по підземних об'єктах ХАМАС. У них переховувалися старші командири бойовиків.

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