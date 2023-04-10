США спробують згуртувати союзників, щоб посилити економічний тиск на Росію, - Мінфін

Він хоче підкреслити непохитну відданість Сполучених Штатів Україні у своїй промові в Інституті Брукінгса, коли представники світових фінансових установ зберуться у Вашингтоні на весняну зустріч Міжнародного валютного фонду та Світового банку.

"Шамбо, який приїжджав до України разом із міністром фінансів США Джанет Єллен у лютому, сказав, що нинішній інфляційний тиск не можна відокремити від війни та її економічних наслідків", - йдеться у матеріалі.

За його словами, США подвоюють зусилля, щоб згуртувати глобальну коаліцію союзників на весняних зустрічах у двох напрямках діяльності Міністерства фінансів у рамках непохитної підтримки України.

"Це означає посилення економічної підтримки уряду та народу України. Також необхідно продовжувати не давати можливості російському диктатору Володимиру Путіну отримувати доходи та військову техніку, які йому потрібні для продовження війни", - сказав чиновник Мінфіну США.

Шамбо також додав, що США надали Україні близько 50 мільярдів доларів допомоги, зокрема понад 23 мільярди доларів у вигляді бюджетної підтримки. Країна й надалі допомагатиме доти, доки це буде потрібно. Україні важливо допомогти підтримувати економічну діяльність, закладаючи при цьому основу для величезного короткострокового відновлення.