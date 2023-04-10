США попытаются сплотить союзников, чтобы усилить экономическое давление на Россию, - Минфин

Он хочет подчеркнуть непреклонную преданность США в своей речи в Институте Брукингса, когда представители мировых финансовых учреждений соберутся в Вашингтоне на весеннюю встречу Международного валютного фонда и Всемирного банка.

"Шамбо, приезжавший в Украину вместе с министром финансов США Джанет Йеллен в феврале, сказал, что нынешнее инфляционное давление нельзя отделить от войны и ее экономических последствий", - говорится в материале.

По его словам, США удваивают усилия, чтобы сплотить глобальную коалицию союзников на весенних встречах по двум направлениям деятельности Министерства финансов в рамках непреклонной поддержки Украины.

"Это означает усиление экономической поддержки правительства и народа Украины. Также необходимо продолжать не давать возможности российскому диктатору Владимиру Путину получать доходы и военную технику, которые ему нужны для продолжения войны", - сказал чиновник Минфина США.

Шамбо также добавил, что США предоставили Украине около 50 миллиардов долларов помощи, в том числе более 23 миллиардов долларов в виде бюджетной поддержки. Страна и дальше будет помогать, пока это будет нужно. Украине важно помочь поддерживать экономическую деятельность, закладывая при этом основу огромного краткосрочного восстановления.