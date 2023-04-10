США попытаются сплотить союзников, чтобы усилить экономическое давление на Россию, - Минфин

На этой неделе правительство США попытается сплотить союзников, чтобы усилить экономическое давление на Россию и укрепить поддержку Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра финансов США Джея Шамбо, которое приводит Reuters.
Он хочет подчеркнуть непреклонную преданность США в своей речи в Институте Брукингса, когда представители мировых финансовых учреждений соберутся в Вашингтоне на весеннюю встречу Международного валютного фонда и Всемирного банка.
"Шамбо, приезжавший в Украину вместе с министром финансов США Джанет Йеллен в феврале, сказал, что нынешнее инфляционное давление нельзя отделить от войны и ее экономических последствий", - говорится в материале.
По его словам, США удваивают усилия, чтобы сплотить глобальную коалицию союзников на весенних встречах по двум направлениям деятельности Министерства финансов в рамках непреклонной поддержки Украины.
"Это означает усиление экономической поддержки правительства и народа Украины. Также необходимо продолжать не давать возможности российскому диктатору Владимиру Путину получать доходы и военную технику, которые ему нужны для продолжения войны", - сказал чиновник Минфина США.
Шамбо также добавил, что США предоставили Украине около 50 миллиардов долларов помощи, в том числе более 23 миллиардов долларов в виде бюджетной поддержки. Страна и дальше будет помогать, пока это будет нужно. Украине важно помочь поддерживать экономическую деятельность, закладывая при этом основу огромного краткосрочного восстановления.
Напомним, что Министерство юстиции Соединенных Штатов расследовало очень мало дел из-за нарушений санкций, введенных против России с 2014 года. При этом ведомство заняло более жесткую позицию по этому вопросу только после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.
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