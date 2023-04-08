ФБР у соцмережах вербує росіян, щоб допомогти США протистояти агресії РФ, - Fox News
ФБР почало використовувати соціальні мережі, щоб збільшити можливості для вербування росіян та збору розвідувальних даних. Це може допомогти США протистояти агресії РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.
У Facebook та Twitter розмістили відео, в якому слухачів закликають допомагати ФБР протидіяти Кремлю.
"Схоже, ФБР запустило свою програму у соціальних мережах у лютому, намагаючись спонукати росіян відмовитися від підтримки агресії Кремля та російського диктатора Володимира Путіна", - йдеться у матеріалі.
Колишній глава резидентури ЦРУ у Москві Ден Хоффман сказав, що повідомлення у соціальних мережах було різким і воно може допомогти ФБР та країні протистояти російській агресії.
"ФБР реагує на сучасність, коли молоді люди постійно перебувають у соціальних мережах. Воно намагається закинути широку мережу та отримати велику віддачу, залучаючи більше потенційних кандидатів для шпигунства на користь США", - сказала колишній офіцер розвідки Управління військової розвідки з російської доктрини та стратегії Ребека Кофлер.
Нагадаємо, що Сполучені Штати планують обмежити можливість використання продуктів російської компанії із кібербезпеки "Лабораторія Касперського".
Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія і Сполучені Штати нібито перебувають зараз у "гарячій стадії війни". Оскільки Вашингтон надає зброю Україні для захисту від російської агресії.
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