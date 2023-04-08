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Фахівці мінфіну США відправляться у Європу переконувати компанії вийти з ринку РФ

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Субота 08 квітня 2023 07:27
Фахівці мінфіну США відправляться у Європу переконувати компанії вийти з ринку РФ Фото: Фахівці мінфіну США переконуватимуть компанії в Європі покинути ринок РФ (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Міністерство фінансів США відправить фахівців з питань санкцій і фінансування тероризму у Європу, де вони переконуватимуть компанії вийти з ринку РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Посадові особи Мінфіну США Ліз Розенберг і Браян Нельсон планують відвідати ряд Європейських країн, аби переконати компанії, які все ще ведуть бізнес із Росією припинити фінансові зв’язки з РФ через продовження нею війни проти України.

Спеціалісти зустрінуться з керівниками фінансових установ Швейцарії, Італії та Німеччини. Вони планують поділитися даними про потенційних осіб, які ухиляються від санкцій і попередити про можливі покарання за недотримання встановлених міжнародних обмежень.

Раніше ми писали, Байден продовжив на один рік дію режиму низки санкцій Сполучених Штатів проти Росії, запроваджених через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Нагадаємо, у Вашингтоні відбудеться форум партнерства США - Україна.

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