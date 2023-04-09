США недостатньо слідкували за санкціями проти РФ до вторгнення в Україну, - Politico

Міністерство юстиції Сполучених Штатів розслідувало дуже мало справ через порушення санкцій, введених проти Росії з 2014 року. При цьому відомство зайняло більш жорстку позицію в цьому питанні тільки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Видання проаналізувало застосування Мін'юстом санкцій, експортного контролю та інших обмежень, які спрямовані проти Росії за майже десятирічну війну проти України. Дослідження охоплює сотні сторінок судових записів та інших матеріалів, а також розмови з десятком колишніх американських чиновників.

У дослідженні йдеться, що Білий дім з 2014 року запровадив кілька раундів санкцій проти Росії через її війну проти України.

Мін'юст за часів президентства Барака Обами і Дональда Трампа не надавав пріоритету переслідуванню порушників санкцій, пов'язаних із військовим вторгненням. При цьому відомство порушило не так багато справ аж до повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Видання виявило 14 кримінальних справ із січня 2014 року до лютого 2022 року. Але деякі з цих справ були пов'язані з Україною лише дотично - якщо взагалі були пов'язані - і сягали корінням порушень експортного контролю та інших передбачуваних злочинів, скоєних до вторгнення 2014 року, і могли бути пов'язані з війною або не війною.

За місяці, що минули після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року, кількість таких переслідувань у США різко зросла. Прокурори порушили щонайменше 18 справ з обвинувальними висновками або звинуваченнями щодо щонайменше 39 осіб. Однак, як показують документи, ці справи часто ґрунтуються на ймовірних проступках підозрюваних, скоєних за кілька років до цього, що означає, що потенційно їх могли притягнути до відповідальності раніше.

Видання зазначає, що Вашингтон і Захід загалом занадто довго були занадто поблажливими до Росії, особливо коли справа стосувалася України.

При цьому в Мін'юсті США відкидають ідею про те, що судові переслідування могли б перешкодити довгостроковому прагненню диктатора Володимира Путіна приєднати Україну до Росії.

Насамперед колишні американські прокурори кажуть, що їм заважала відсутність співпраці з боку інших країн, навіть таких союзників, як Велика Британія, коли вони хотіли переслідувати порушників санкцій.