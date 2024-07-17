США сподіваються, що Китай зіграє "продуктивну роль" у завершенні війни РФ з Україною

Американський чиновник, відповідаючи на запитання журналістів щодо допомоги РФ з боку Китаю, висловився про роль Пекіна у посиленні "військової машини" Кремля та дипломатичної підтримки.

"Що стосується Китаю, подивіться, ми бачили, як ви сказали, подальші відносини між Китаєм і Росією, і це стосується не лише відновлення оборонно-промислової бази", - сказав він.

Міллер додав, що це стосується і того, що Росія є "великим стратегічним партнером" для Китаю, та висловився про зв'язки між лідером КНР Сі Цзіньпіном та російським диктатором Володимиром Путіним та візити між ними.

"Тому я не знаю - я не можу остаточно передбачити, куди це піде. Що я можу вам сказати, так це те, що коли ми спілкувалися безпосередньо з урядом Китаю, ми сказали, що зрештою сподіваємося, що вони зможуть зіграти продуктивну роль у припиненні конфлікту", - заявив представник Держдепу.

Разом з тим він уточнив, що це "має бути роль, яка визнає, хто був агресором і хто був жертвою".

"І це було не просто отримання миру заради миру, а й отримання миру, який був справедливим миром і міцним миром для тієї держави України", - сказав Міллер.

Спікер Держдепу при цьому зазначив, що "зрештою я не можу вам сказати, що вони збираються робити".

Співпраця Китаю з РФ та питання посередництва для завершення війни в Україні

Зазначимо, що влада КНР офіційно займає нейтральну позицію щодо війни РФ із Україною. Разом з тим Пекін допомагає кремлівському режиму поставками комплектуючих для виробництва зброї, а також закуповує у РФ нафту і газ, тоді як країна-агресор перебуває під західними санкціями.

Нещодавно лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що Пекін буде шукати способи врегулювання "кризи в Україні" у власний спосіб.

Також повідомлялося, що у декларації саміту НАТО йшлося про те, що Китай став вирішальним чинником, що сприятиме війні Росії проти України.. У зв'язку з цим Альянс закликав Китай припинити будь-яку матеріальну та політичну підтримку військових зусиль РФ.

Додамо, на початку липня президент України Володимир Зеленський заявив, що США та Китай можуть стати посередниками у разі переговорів із РФ. Це дозволить закінчити війну для України справедливо.