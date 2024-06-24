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Сі Цзіньпін заявив, що Китай шукатиме врегулювання "кризи в Україні" у власний спосіб

Китай , Понеділок 24 червня 2024 20:11
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Сі Цзіньпін заявив, що Китай шукатиме врегулювання "кризи в Україні" у власний спосіб Фото: лідер Китаю Сі Цзіньпін (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Лідер Китаю Сі Цзіньпін на зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою в Пекіні заявив, що Китай шукатиме врегулювання "кризи в Україні" у власний спосіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Китаю.

"Сі Цзіньпін підкреслив, що позиція Китаю стосовно "української кризи" полягає у сприянні мирним переговорам і політичному врегулюванню", - йдеться в повідомленні.

На думку Сі Цзіньпіна, зараз необхідно докласти зусиль для запобігання розширенню й посиленню конфлікту, зменшити напруженість та створити умови для мирних переговорів.

"Китай готовий і надалі відігравати конструктивну роль у політичному врегулюванні "кризи в Україні" у свій власний спосіб та підтримує всі зусилля, які сприяють мирному вирішенню кризи й побудові ефективної та стійкої архітектури європейської безпеки", - зазначив китайський лідер.

Водночас він додав, що Пекін виступає проти критики іншими країнами його "звичайної торгівлі" з Росією, метою чого, за його словами, є дискредитація Китаю.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда прилетів до Китаю у суботу, 22 червня. В ході візиту він зустрівся з главою Китаю Сі Цзіньпіном, щоб обговорити війну РФ проти України та не тільки.

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